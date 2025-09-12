Colpaccio editoriale di La7? Cairo incontrerà Ranucci per nuovo programma d'inchiesta

Contatti in corso tra Sigfrido Ranucci e La7 per un progetto che potrebbe prendere il via la prossima stagione. Il conduttore di Report avrebbe in programma un incontro con il patron della rete Urbano Cairo entro la fine del mese. L’idea sarebbe di affidare a Ranucci la realizzazione di un programma di inchieste, ma comprenderebbe anche seconde serate, la partecipazione ad altre trasmissioni e la realizzazione di instant book. La trattativa è ancora allo stato iniziale e, per il momento, Ranucci, che ha un contratto da dipendente con la Rai, resta impegnato nella realizzazione di Report.