Diffida di Dina Minna contro Katia Ricciarelli: l'assistente storica di Pippo Baudo rompe il silenzio dopo le parole sull'eredità

Una diffida, anzi una doppia diffida, è stata inviata da Dina Minna, storica assistente di Pippo Baudo a Katia Ricciarelli dopo la sua intervista di ieri a Il Messaggero e in vista della sua prima apparizione in tv dopo la morte del conduttore.

Ricciarelli sarà infatti ospite di Silvia Toffanin domenica 14 settembre a Verissimo alle 16.30 su Canale 5. Minna non rompe il silenzio che ha scelto di abbracciare per discrezione ma affida all’avvocato Jacopo Pensa la richiesta a Ricciarelli di cambiare registro e assumere toni più consoni nei suoi confronti, soprattutto in vista dell’apparizione televisiva di domenica, che Mediaset comunque conferma.

«Non ritengo giusto che la segretaria abbia accesso alla stessa frazione di eredità dei figli Tiziana e Alessandro», aveva detto il soprano a Il Messaggero commentando l’apertura del testamento di Baudo, che vedeva il patrimonio diviso in tre parti uguali.

Ricciarelli lamentava: «mai avrei immaginato che mi fosse preclusa la possibilità di salutare per un’ultima volta quello che è stato il mio compagno di vita per diciott'anni. Ho appreso la notizia della morte di Pippo tramite messaggi di condoglianze scritti da amici e colleghi, la sera del 16 agosto». Mentre nella diffida si spiegherebbe che quella di non avere contatti con lei era una scelta dettata dallo stesso Baudo.