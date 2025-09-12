La giornalista Francesca Del Vecchio cacciata dalla Flotilla: "Sei pericolosa"

Al telefono con l’ANSA il giorno dopo il suo articolo-denuncia che ha scatenato immediate reazioni, Francesca Del Vecchio, reporter della Stampa, smorza i toni: «Non voglio essere protagonista di nessuna storia e non denuncerò nessuno, per me è finita così, quello che mi preme è la libertà di stampa ma ero e resto convinta della bontà dell’iniziativa».

Quello che ha raccontato dalle colonne del suo giornale è però più di un banale contrasto con la Global Sumud Flotilla. "Giornalista pericolosa», sarebbe stata la motivazione per cui, dopo aver concordato da giorni una presenza fissa per documentare ogni fase della missione, ancora prima della partenza, è stata invece espulsa. La Global Sumud Flotilla respinge l’accusa di attacco alla libertà di stampa e annuncia anche di avere dato mandato ai legali per querelare il quotidiano il Tempo per diffamazione dopo una serie di articoli pubblicati sul quotidiano.

«Abbiamo il massimo rispetto per la libertà di stampa - dice Maria Elena Delia, portavoce della missione -, tanto che noi per primi ringraziamo i media che sono la forma più grande di protezione che abbiamo. Saremmo folli a non rispettare i cronisti, ma i giornalisti che si imbarcano sono anche passeggeri quindi si troveranno su una barca con un vero e proprio equipaggio. Ci siamo dati delle regole, che valgono per tutti, per proteggerci». Per la Flotilla, insomma, si tratta di una questione di sicurezza che investe tutti i partecipanti aggiungendo che «gli allontanamenti sono stati decisi dai capitani ed equipaggi».