Le ultime volontà di Giorgio Armani: “Il 15% del capitale a un gruppo della moda e del lusso”

Nel testamento, Giorgio Armani traccia un percorso in più fasi per il futuro di Armani Spa: entro 12–18 mesi la Fondazione dovrà cedere il 15% del capitale a un gruppo della moda e del lusso, con priorità a uno tra LVMH, EssilorLuxottica e L’Oréal, o ad altro soggetto individuato con l’accordo di Leo Dell’Orco. A decorrere dal terzo ed entro il quinto anno dall’apertura della successione, al medesimo acquirente dovrà essere trasferita un’ulteriore quota compresa tra il 30% e il 54,9%; in alternativa è prevista la quotazione in Borsa tra cinque e otto anni. Al termine del percorso, la Fondazione scenderà ad almeno il 30,1% del capitale.