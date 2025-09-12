L'ex attaccante del Messina Igor Protti combatte la malattia: “L’ospite è arrivato alle vertebre, inizio la radioterapia”

L’ex attaccante, amatissimo dal pubblico e simbolo del calcio romantico, ha aggiornato i tifosi sul suo stato di salute con un messaggio toccante. Protti, che nella sua lunga carriera ha vestito anche la maglia del Messina dal 1989 al 1992, ha raccontato con coraggio il nuovo passo del suo percorso di cure, ringraziando tutti per la vicinanza e l’affetto. Nella foto Protti a Messina lo scorso marzo per registrare alcune sequenze del suo docufilm
Il suo post sui social
«Ciao a tutti,
dopo l’intervento per la stomia e otto cicli di chemioterapia, la situazione purtroppo si è aggravata: “l’ospite”, come lo chiamo io, ha deciso di arrivare alle mie vertebre. A breve inizierò un nuovo ciclo di radioterapia.
Voglio ringraziare di cuore ciascuno di voi per l’affetto che mi state dimostrando. Amici, tifosi, compagni di squadra di ieri e di oggi: siete la parte più bella del calcio, una comunità che sa essere forte nei momenti che contano. Vi porterò sempre con me.
Con gratitudine Igor Protti»
