L’inchiesta di Siracusa, l'ex assessore Granata: «Accuse infondate»

«Tempus tacendi: nonostante accuse del tutto prive di fondamento, rispetto a tal punto la Magistratura che parlerò del merito del procedimento, nel quale risulto indagato, solo quando sarà archiviato o comunque definito secondo le procedure di legge. Bisogna difendersi nei processi non dai processi». Fabio Granata, ex assessore regionale ed ex presidente della commissione regionale antimafia, risulta tra le sette persone indagate nell’ambito di un’inchiesta su reati fallimentari, tributari. L’indagine ha portato ad un sequestro preventivo di 5 milioni 670 mila 693 euro disposto dal gip. Le accuse a vario titolo sono di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di autoriciclaggio, bancarotta, reati fiscali. Granata, secondo il gip, avrebbe avuto una posizione «assai sfumata».

«Ribadisco però che mai, nella mia vita privata o pubblica, ho posto in essere un solo comportamento che non rispondesse ai valori di legalità e trasparenza per la difesa dei quali ho combattuto e pagato negli anni prezzi elevati – spiega Granata –. Ho le spalle larghe, la mente lucida, la consapevolezza di una vita spesa sempre e solo in difesa dei beni comuni e delle cose in cui credo. In questi giorni amari, mi danno forza le testimonianze di amicizia e fiducia di centinaia di persone, molte delle quali attivamente impegnate ai livelli più alti sul fronte della difesa della legalità repubblicana», ha concluso l’ex presidente della commissione regionale antimafia. Granata si è dimesso nel luglio scorso dall’incarico di assessore al Comune di Siracusa, ma le dimissioni non sono legate all’inchiesta visto che sono avvenute una settimana prima della notifica del provvedimento giudiziario.