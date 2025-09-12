Massacrata di botte dall'ex, assolto perché "andava compreso". La procura di Torino ricorre in appello

La procura di Torino ha impugnato la sentenza di primo grado del Tribunale che aveva assolto lo scorso giugno un uomo dall’accusa di maltrattamenti all’ex compagna, condannandolo invece a un anno e mezzo per lesioni.

La donna era stata massacrata di botte, ma nelle motivazioni i giudici scrivevano che l’uomo andava «compreso». La sentenza «l'abbiamo impugnata e ci sarà poi un giudice che deciderà», ha spiegato Cesare Parodi, presidente Anm e procuratore aggiunto di Torino, intervistato da Tagadà su La7.

«La Procura di Torino, il gruppo che opera su questi reati - ha sottolineato Parodi - è coordinato da me. Questa è una vicenda seguita dal mio gruppo. La collega che ha chiesto la condanna per il reato di maltrattamenti ha chiesto una pena severa. Che cosa è accaduto? Abbiamo contestato il reato di maltrattamenti e lesioni. Sulle lesioni viene riconosciuta la responsabilità, l’imputato viene invece assolto dal reato di maltrattamenti. Purtroppo, spesso ci sono delle assoluzioni perché il reato di maltrattamenti ha una fattispecie estremamente indefinita».