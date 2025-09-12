Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Omicidio Kirk, arrestato il killer: è il 22enne Tyler Robinson. Nel proiettile inciso "Bella Ciao"

Omicidio Kirk, arrestato il killer: è il 22enne Tyler Robinson. Nel proiettile inciso "Bella Ciao"

di

Il killer di Charlie Kirk è stato identificato in Tyler Robinson, 22 anni dello Utah. Lo riportano il New York Post e Nbc. La persona attualmente interrogata dalle forze dell’ordine nell’ambito delle indagini sull'uccisione di Charlie Kirk è stata arrestata ieri sera a St. George, nello Utah, vicino al Parco nazionale di Zion, circa 400 km a sud-ovest del campus in cui Kirk è stato ucciso: lo scrive il New York Times citando un funzionario delle forze dell’ordine.

Un primo bossolo inesploso del fucile usato da Tyler Robinson nell’attentato a Charlie Kirk riportava la scritta: «Ehi, fascista? Beccati questo». Un secondo: «oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao». Un terzo bossolo inesploso riportava la scritta: «Se leggi questo, sei gay, LMAO, siamo in debito». Lo ha detto il governatore dello Utah, Spencer Cox, confermando l’arresto di Tyler Robinson.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province