Omicidio Kirk, arrestato il killer: è il 22enne Tyler Robinson. Nel proiettile inciso "Bella Ciao"

Il killer di Charlie Kirk è stato identificato in Tyler Robinson, 22 anni dello Utah. Lo riportano il New York Post e Nbc. La persona attualmente interrogata dalle forze dell’ordine nell’ambito delle indagini sull'uccisione di Charlie Kirk è stata arrestata ieri sera a St. George, nello Utah, vicino al Parco nazionale di Zion, circa 400 km a sud-ovest del campus in cui Kirk è stato ucciso: lo scrive il New York Times citando un funzionario delle forze dell’ordine.

Un primo bossolo inesploso del fucile usato da Tyler Robinson nell’attentato a Charlie Kirk riportava la scritta: «Ehi, fascista? Beccati questo». Un secondo: «oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao». Un terzo bossolo inesploso riportava la scritta: «Se leggi questo, sei gay, LMAO, siamo in debito». Lo ha detto il governatore dello Utah, Spencer Cox, confermando l’arresto di Tyler Robinson.