Accusata di aver ucciso i due figli, il pm di Bergamo chiede l'ergastolo per la mamma

Accusata di aver ucciso i due figli, il pm di Bergamo chiede l'ergastolo per la mamma

'Era lucida e non si è pentita'. Difesa: vizio mente, va assolta

La Procura di Bergamo ha chiesto la condanna all’ergastolo e all’isolamento diurno per sei mesi nei confronti di Monia Bortolotti, accusata dell’omicidio dei suoi due figli, Alice e Mattia Zorzi, di 4 mesi e di 2 mesi, morti rispettivamente il 15 novembre 2021 e il 25 ottobre 2022, a distanza di circa un anno l’una dall’altro.

La richiesta del carcere a vita per la donna, come hanno riportato oggi alcuni quotidiani, è stata avanzata dalla pm Maria Esposito alla Corte d’Assise nella convinzione che la donna di 29 anni di Pedrengo, ricoverata nella Rems di Castiglione delle Stiviere, abbia ucciso i suoi figli in maniera lucida: non riusciva a sopportare i loro pianti e il peso di accudirli. Inoltre avrebbe manipolato familiari e test psichiatrici, dando versioni aggiustate e depistando e non avrebbe mostrato alcun pentimento. Al contrario la difesa ha chiesto l’assoluzione o il proscioglimento per vizio di mente. La sentenza è attesa per il 17 novembre

