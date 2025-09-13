Agente dela polizia stradale di Vicenza investito da un'auto a un posto di blocco

Un agente della polizia stradale di Vicenza è stato investito e ferito da un automobilista, mentre era in corso un posto di blocco. L’incidente è accaduto nella serata di ieri a Grisignano di Zocco (Vicenza), a ridosso dell’area di servizio Tesina lungo l’A4.

Il poliziotto ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice giallo al San Bortolo di Vicenza.

Zaia: contro il posto di blocco un'auto rubata

«Il poliziotto, soccorso dal Suem 118, ha riportato traumi e fratture ed è ricoverato all’ospedale di Vicenza. L’auto, dai primi accertamenti, sarebbe risultata rubata e probabilmente utilizzata per una rapina nel Milanese». Lo fa sapere il presidente del Veneto Luca Zaia, in merito all’investimento di un agente.

«Desidero esprimere - dichiara Zaia - la mia più sincera vicinanza al poliziotto ferito e alla sua famiglia, insieme a un sentito ringraziamento alla Polizia stradale per la professionalità e il coraggio con cui ogni giorno presidia le nostre strade. Episodi come questo testimoniano quanto sia difficile e rischioso il lavoro delle donne e degli uomini in divisa, ai quali va il nostro pieno sostegno e la nostra riconoscenza. Seguirò personalmente l’evoluzione delle condizioni dell’agente, con l’auspicio di un pronto recupero. Allo stesso tempo non posso che condannare con fermezza chi, di fronte all’alt delle forze dell’ordine, sceglie la fuga e non esita a mettere in pericolo la vita degli operatori di polizia. Confido che la giustizia possa intervenire rapidamente e con la massima severità nei confronti di questi delinquenti alla guida dell’auto pirata».