Dichiarazioni polemiche di Calenda sulla Sicilia, l'indignazione di Forza Italia: “Carenza di sensibilità istituzionale”

Solidarietà al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, per l’episodio con Carlo Calenda alla festa di FI a San Benedetto del Tronto. «L'episodio denota una grave carenza di sensibilità istituzionale e politica da parte di Calenda, che ha scelto di offendere non solo il presidente Schifani ma l’intera comunità siciliana in un contesto dedicato ai giovani e al loro futuro. Un gesto indecoroso che Forza Italia Giovani Sicilia condanna con la massima fermezza», scrivono i giovani di Fi in Sicilia. Per il deputato regionale di Fi Marco Intravaia «Schifani ha giustamente difeso la Sicilia, i siciliani e le loro Istituzioni da irragionevoli attacchi che da qualche tempo Carlo Calenda continua a fare; le sue dichiarazioni sulla Regione siciliana sono inaccettabili, abbia rispetto per i cittadini siciliani e le loro Istituzioni, che ne sono la più alta espressione. Calenda è stato eletto in Sicilia, dopodiché si è del tutto disinteressato dell’Isola, le sue posizioni intendono gettare fango su chi sta lavorando instancabilmente per questa terra, per coprire le sue totali disattenzioni verso chi lo ha eletto». Il capogruppo di Fi all’Ars, Stefano Pellegrino, afferma a nome dei parlamentari regionali: «Appare quantomai singolare - e profondamente incoerente - che tali affermazioni provengano da un rappresentante eletto in Sicilia, quando negli ultimi tre anni non risulta chiara quale azione concreta abbia mai intrapreso in sede parlamentare per rappresentare e tutelare gli interessi della nostra Regione. Appare ancor più deplorevole la scelta del luogo e del contesto in cui è avvenuto l’episodio, che dimostra una preoccupante mancanza di rispetto non solo verso le istituzioni regionali ma verso l’intera comunità siciliana». Secondo il segretario siciliano della Dc, Stefano Cirillo, "il disprezzo di Carlo Calenda nei confronti della Sicilia e dei siciliani ha raggiunto l’apice con la mancanza di rispetto oggi al presidente Renato Schifani: a novembre dovrà comunque presentarsi in tribunale in Sicilia per rispondere alla mia denuncia, dopo le sue precedenti offese. La Sicilia non si cancella, si difende. E la difenderemo sempre da chi la insulta».