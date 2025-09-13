Errore medico lo rese invalido, risarcito con 1,2 milioni di euro dal Policlinico di Palermo

L’azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Palermo è stata condannata a risarcire con un milione 230 mila euro un paziente che, a causa di una serie di interventi di ernia del disco eseguiti male, è rimasto pesantemente menomato e reso inabile al lavoro in maniera permanente.

Oltre all’uomo, S.D.G., oggi di 60 anni, l’indennizzo è stato riconosciuto dalla Corte d’appello di Palermo anche alla moglie e ai figli, ritenuti vittime del gravissimo handicap che ha colpito il loro prossimo congiunto.

Le operazioni a cui fu sottoposto S.D.G. risalgono al periodo compreso tra ottobre 2014 e febbraio 2015, quando il paziente aveva meno di 50 anni: l’ernia del disco, secondo la ricostruzione dei periti nominati dal tribunale civile (e il cui operato è stato utilizzato anche nel secondo processo), non fu completamente rimossa e questa fu la causa di un calvario che dura tuttora, dieci anni dopo.

Seguirono altri interventi alla colonna vertebrale, sempre nel reparto di Neurochirurgia, ma non vi fu alcun recupero: oltre a non avere rimosso completamente l’ernia, i chirurghi avrebbero gestito in modo inadeguato una lacerazione durale, riguardante cioè la membrana esterna che avvolge e protegge il midollo spinale e il liquido cerebrospinale.