Il gip di Milano convalida l'arresto di Baby Gang, resta in carcere

La gip di Milano Fiammetta Modica ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il trapper Baby Gang, finito a San Vittore dopo essere stato trovato con una pistola clandestina con matricola abrasa.

La perquisizione era stata disposta dalla Procura di Lecco in una più ampia indagine su armi e droga. Il trapper 24enne, difeso dal legale Niccolò Vecchioni, è accusato di detenzione di arma clandestina e ricettazione. Interrogato dalla gip ieri mattina, ha risposto a tutte le domande.

