Investita e sbalzata per 20 metri, muore la ricercatrice 25enne Marta Gianelli a Trieste

Aveva deciso di continuare il suo percorso formativo all’estero e in questi giorni era impegnata in vari colloqui. La chimica era una delle sue più grandi passioni e per coltivarla un anno fa, dopo la laurea, si era trasferita all’Università di Trieste, dove aveva vinto un concorso per un assegno di ricerca. Ieri sera però il suo futuro si è interrotto.

Marta Gianelli, 25 anni, originaria della provincia di Milano, è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali in via Fabio Severo, a poca distanza da quell'ateneo che con entusiasmo l’aveva accolta.

Lo schianto è stato violentissimo, Marta è stata sbalzata per una ventina di metri. L’auto che l’ha travolta, una Jeep di colore scuro, avrebbe frenato solo dopo l’urto. Si presume che l'uomo alla guida, un cinquantenne del posto, abbia visto la giovane all’ultimo momento.

Sotto shock, è risultato negativo ai controlli dell’alcoltest. L’incidente è avvenuto dopo le 22.30 all’altezza di vicolo del Castagneto. Il fuoristrada stava procedendo in un tratto in leggera salita e dopo l’impatto è finito sull'isola salvagente tra le carreggiate abbattendone le ringhiere. In quel tratto la carreggiata è illuminata.