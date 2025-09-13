'Ndrangheta, confermati due ergastoli per l'omicidio di Marcello Bruzzese

Condannati all’ergastolo Michelangelo Tripodi e Francesco Candiloro, entrambi calabresi, per l’omicidio di Marcello Bruzzese, fratello del collaboratore di giustizia per fatti di 'ndrangheta Girolamo Biagio Bruzzese, avvenuto a Pesaro nel pomeriggio di Natale del 2018.

La sentenza della Corte di Cassazione è arrivata ieri e ha confermato la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello d’Ancona, rendendo definitiva la condanna. Riconosciuta la responsabilità penale degli esecutori materiali del delitto e la matrice mafiosa dell’agguato come atto di vendetta trasversale nei confronti del collaboratore di giustizia.

Le indagini, condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Ancona con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, assieme alla collaborazione dei del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) di Ancona, hanno consentito di ricostruire compiutamente l’omicidio.

La responsabilità era già stata accertata dal Gup del Tribunale di Ancona all’esito del giudizio abbreviato, e successivamente confermata dalla Corte di Assise di Appello di Ancona, avanti alla quale le ragioni dell’accusa sono state sostenute dalla Procura Generale.