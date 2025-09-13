Omicidio Kirk, il presunto assassino viveva con una partner transgender

Il presunto assassino di Charlie Kirk, Tyler Robinson, viveva con una partner transgender che stava attraversando la transizione da uomo a donna. Lo scrivono Fox News e il New York Post sulla base di informazioni che affermano di aver ricevuto da fonti delle forze dell’ordine.

«Tale individuo, che deve ancora essere identificato dalle autorità, sta ora collaborando pienamente con l’Fbi nelle indagini», scrive il New York Post, «i messaggi di testo e altre comunicazioni che l’individuo transgender ha scambiato con il ventiduenne Robinson hanno aiutato i federali a catturare il sospetto».