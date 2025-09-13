Pattinatrice altoatesina 23enne in bici muore travolta da camion a Salisburgo

Una giovane altoatesina - la pattinatrice artistica su ghiaccio Julia Marie Gaiser - ha perso la vita in un incidente stradale a Salisburgo, in Austria. La 23enne. originaria di Bressanone, stava percorrendo una ciclabile lungo la Gaisbergstraße, una strada molto frequentata, quando nei pressi di un incrocio è stata travolta da un camion che stava svoltando a destra. Nonostante immediati tentativi di rianimazione la ragazza è deceduta sul posto. Il camionista è stato sottoposto all’alcoltest che è però risultato negativo.