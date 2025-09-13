Tragedia nel Catanese, scontro auto-moto: muoiono un pensionato e una sedicenne

Due persone sono morte ed una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto su una strada che collega Belpasso e Ragalna nel Catanese. Le vittime sono un pensionato di 80 anni, di Belpasso, alla guida di una Fiat Panda, e un 16enne di Ragalna, che era su uno scooter. Ferita una persona che era con lui. Secondo una prima ricostruzione l'auto e la moto si sarebbero scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118 e i carabinieri per i rilievi.