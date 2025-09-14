Rimini, botte e insulti alla moglie malata: marito violento a processo

L’uomo dovrà comparire davanti alla corte per rispondere dell’accusa di aggressioni alla moglie 34enne, una donna russa sposata nell’agosto 2023 e madre di una bambina di un anno. Le violenze erano già costate al 37enne una condanna a tre anni per maltrattamenti e lesioni aggravate - aveva causato alla donna la lacerazione di un timpano - oltre al divieto di avvicinamento revocato poi a febbraio 2024. Uscito dal carcere di Rimini nel maggio scorso, l’uomo era tornato a vivere con la moglie che, con una neonata, aveva bisogno di aiuto.

Le aggressioni però erano riprese, alimentate anche dall’abuso di alcol. La minacciava di «spaccarle la faccia e tutti i denti» e di portarle via la figlia «senza più fargliela vedere». Oltre agli insulti di persona e su WhatsApp, l'aveva spinta violentemente anche contro il fasciatoio della bambina, aveva rotto i mobili dell’appartamento e preso a calci e pugni la porta d’ingresso. La donna aveva deciso di andare a vivere dalla madre, ma vedendola preparare la borsa il 37enne l'aveva strattonata afferrandola per un braccio.

L’ultimo episodio nel luglio scorso: ubriaco, aveva iniziato a picchiarla e darle schiaffi sulla testa facendola cadere. La 34enne si era rifugiata in bagno in attesa dei carabinieri che lo hanno arrestato, riportandolo al carcere dei Casetti.