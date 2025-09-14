Gabriele Cottini morto a 39 anni in un incidente al Cremona Circuit durante la Dunlop Cup 600

Un motociclista umbro di 39 anni, Gabriele Cottini, è morto a Cremona in seguito per un grave incidente durante la Dunlop Cup 600, gara inserita nel programma della Coppa Fmi ospitata al Cremona Circuit. Lo ha reso noto la Federazione motociclistica italiana sul suo sito. L’incidente è avvenuto a un anno esatto dalla morte del campione milanese Luca Salvadori in un incidente durante una gara in Germania.

Nonostante i tempestivi soccorsi, il pilota è morto nelle prime ore del pomeriggio all’ospedale Maggiore della città lombarda. Gli organizzatori della gara hanno espresso «il proprio cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto e condiviso con Gabriele la passione per il motociclismo».