Il Mediterraneo e le sue meraviglie, da studiare e proteggere: l'Italia torna nel consiglio esecutivo della Ciesm

L’Italia, Paese fondatore nel 1910 della Commissione Internazionale per l’Esplorazione Scientifica del Mar Mediterraneo e del Mar Nero (CIESM), torna oggi a far parte a pieno titolo del suo Consiglio Esecutivo.

Fin dalla nascita della Commissione, presieduta dal principe Alberto II di Monaco, l’Italia ha avuto un ruolo di primo piano nella ricerca marina, distinguendosi per tecnologie all’avanguardia, infrastrutture scientifiche e missioni oceanografiche che fecero dell’Italia un faro internazionale in questo settore.

Oggi, con 23 Stati membri, la CIESM continua a raccogliere e condividere dati scientifici di grande valore: dall’aumento delle temperature delle acque profonde, all’arrivo di specie aliene, fino ai rischi crescenti legati al cambiamento climatico.

“Il ritorno dell’Italia nella guida della CIESM – si legge in una nota diffusa dall’organismo, coordinato dalla direttrice generale Laura Giuliani - segna la ripresa di una lunga tradizione di collaborazione scientifica internazionale, al di là delle frontiere geopolitiche. Il presidente e il Consiglio esecutivo della CIESM accolgono con entusiasmo il nostro Paese e ringraziano il Ministero dell’Università e della Ricerca per l’impegno che ha reso possibile questo traguardo”.