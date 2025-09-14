“Il mio sosia cerca di mettermi nei guai”, il killer di Kirk scherzava in chat dopo l'omicidio

Dopo l’omicidio di Charlie Kirk, il presunto omicida Tyler Robinson, scherzò in una chat con un conoscente dicendo che era stato il suo «sosia». Lo scrive il New York Times. L’Fbi aveva appena pubblicato immagini di un giovane con berretto e occhiali che si allontanava dalla Utah Valley University, chiedendo aiuto per identificarlo. Taggando Robinson su Discord, una piattaforma di messaggistica, il conoscente allegò le immagini e scrisse «Dove sei?" suggerendo che Robinson assomigliasse al ricercato. Lui rispose entro un minuto. Il suo «sosia», scrisse apparentemente scherzando, stava cercando di «mettermi nei guai».