ll Papa: "O' scià Lampedusa". E presto visiterà l’Isola

I vescovi siciliani hanno accolto con gioia l’annuncio di Papa Leone XIV, pronto a visitare Lampedusa. Un annuncio semplice, fatto di poche e commoventi parole, arrivato con un video messaggio, proiettato nel teatro naturale dell’ex cava di Punta Sottile. Un messaggio rimasto segreto per giorni, reso pubblico durante la presentazione della candidatura del progetto Gesti d’accoglienza a patrimonio immateriale dell’Unesco, iniziativa che rientra nel cartellone degli eventi del programma ufficiale di Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025, portato avanti dal collettivo francese Perou con il progetto Avenir. Per i vescovi «l’auspicio del Santo Padre di una futura visita, rappresenta il segno di una vicinanza che sostiene le comunità siciliane nella loro missione di speranza». «Il Papa - ha affermato la Conferenza dei vescovi siciliani - ha riconosciuto ancora una volta come Lampedusa e la Sicilia siano un’icona di umanità. La comunità cristiana e la terra di Sicilia, con il loro cuore accogliente, testimoniano ogni giorno che la fraternità e la solidarietà possono diventare cammini di pace». Il pontefice ha dato risalto «al lavoro quotidiano di associazioni, volontari, amministrazioni locali, forze dell’ordine, medici, sacerdoti e di tante persone semplici che, lontano dai riflettori, fanno della solidarietà un tratto distintivo della nostra terra».

