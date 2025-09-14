Muore a 86 anni Mario Ulivi, uno dei bimbi scampati alla strage di Sant'Anna di Stazzema

A 86 anni è scomparso Mario Ulivi, uno dei bambini scampati miracolosamente alla furia nazi-fascista nella strage di civili di Sant'Anna di Stazzema. Mario aveva 5 anni, il 12 agosto 1944, e in quel crimine di guerra perse la madre e la sorella Lidia, 18 anni, in uno degli episodi più noti del borgo, quello in località Vaccareccia. Mario Ulivi è stato un uomo taciturno, ma sempre vicino e presente nel sostenere le attività dell’Associazione Martiri di Sant'Anna di Stazzema , in particolare modo il presidente Enrico Pieri, e ne è stato il portavoce per diversi anni durante le visite degli studenti versiliesi al campo di Mauthausen. La strage cui era sopravvissuto si consumò a partire dalle 7 del mattino, quando una pattuglia di soldati della Reichsfuhrer-SS giunse nel borgo della Vaccareccia, iniziando a setacciare le abitazioni e concentrare gli abitanti in una stalla. Più o meno un’ora dopo arrivò qui anche un’altra colonna di militari tedeschi, proveniente da Monte Ornato, portando con sè i civili rastrellati nel borgo dell’Argentiera, dove le abitazioni erano state date alle fiamme. Tutte queste persone vennero ammassate in due stalle attigue . Dopo pochi minuti le mitragliatrici fecero fuoco sugli innocenti e vennero gettate all’interno diverse bombe a mano. I morti furono 40, forse 50. I loro corpi dati alle fiamme utilizzando paglia e fieno. All’esterno delle stalle vennero rinvenuti gli 11 cadaveri di alcune persone che avevano tentato un’ultima disperata fuga, ma erano state falciate da una mitragliatrice piazzata ai lati delle porte. In una delle due stalle quattro bambini riuscirono miracolosamente a sopravvivere: Milena Bernabò (16 anni), Lina Antonucci (9 anni), Mario Ulivi (5 anni), Mauro Pieri (12 anni).

Allo scoppio delle bombe, i quattro bimbi si ritrovarono sul fondo della stalla; appoggiando un pezzo di tavola al muro, salirono su una mangiatoia fino al piano superiore della stalla per poi fuggire dal tetto. Alcune schegge colpirono al capo Mario Olivi enon poterono essere rimosse. Probabilmente il trauma produsse amnesia e sempre, con rammarico, lui raccontato di non rievocare che brevi immagini della strage. Dopo l’eccidio fu accudito con il fratello Lido, in località Monte Ornato da Agata Ulivi sorella del padre Antonio e da Martino Lazzeri. Sposatosi con Luisi Luciana ha avuto due figli.

«Con Mario Ulivi perdiamo un altro pezzo delle preziose testimonianze viventi della strage di Sant'Anna di Stazzema - dice il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona - i superstiti hanno contribuito a fornire il maggior valore del Parco nazionale della Pace di Sant'Anna: persone come Mario si sono sempre messe a disposizione, facendo riaffiorare anche il dolore e immagini cruente, per trasmettere la storia di questo luogo martire ai giovani. Questo aspetto assume un valore ancora più importante in un contesto di una società che invece di aver messo definitivamente in archivio quelle ideologie del Novecento sembra oggi volerle riaffermare in più parti del mondo fino a mettere seriamente in crisi la democrazia come forma di governo e di principi fondamentale di convivenza fra uomini che abbiamo conquistato».

La salma di Mario Ulivi si trova alla Camera ardente della Croce Bianca di Querceta da dove muoverà per le esequie nella chiesa di Ripa martedì alle ore 15.

«Sono nato il 5 agosto 1939. Non ricordo molto perchè avevo cinque anni. Mi ricordo quando m'hanno portato alla Vaccareccia, è successo tutto lì. Mi ricordo, un pochino, quando m'ha portato via quella donna che e venuta prima qui, la Milena. Che mi ha salvato. Mi ricordo che siamo saliti su questa mangiatoia, siamo andati nel piano di sopra abbiamo alzato una tavola. Poi siamo andati fuori, siamo andati. lo avevo cinque anni... C'avevo la mamma e la sorella, io ero insieme a loro. Loro sono morte. Forse m'avranno salvato loro, un lo so... m'han fatto da scudo... un lo so come mai. Mia mamma... aveva quarantaquattr'anni, mi pare. E la sorella n'aveva diciotto», aveva raccontato Ulivi nel libro di Oliviero Toscani 'Sant'Anna di Stazzema. 12 agosto 1944. I bambini ricordanò.