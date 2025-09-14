Si getta dal balcone ma cade su una passante uccidendola. Denunciato per omicidio l'aspirante suicida a Milano

E’ stato denunciato in stato di libertà per omicidio colposo il 70 enne che questa sera, a Milano, nel tentativo di suicidarsi, si è gettato dal balcone di casa finendo addosso a una passante, in strada, uccidendola sul colpo.

Dopo l’allarme, dato dai passanti, oltre alle ambulanze sono giunti i Carabinieri del Radiomobile e poi quelli della Stazione di San Cristoforo, che hanno ricostruito la vicenda.

Al momento, secondo quanto si è appreso, non ci sono dubbi sul tentativo di suicidio, sulla cui dinamica non vi sarebbero ombre. Atto dovuto, ovviamente, la denuncia. L’anziano è ricoverato all’ospedale di Niguarda dove, salvo complicazioni del quadro generale, non si troverebbe in pericolo di vita.