“Sono stata violentata”: ma ha inventato tutto. Ventenne di Genova rischia una denuncia per procurato allarme

Rischia una denuncia per procurato allarme la ventenne che ieri aveva denunciato una violenza sessuale subita nella zona del monte di Portofino e che sembra non essersi mai verificata. Che quanto affermato dalla ragazza non fosse presumibilmente la verità è emerso dalle indagini avviate dai carabinieri e dal fatto che la vittima avrebbe rifiutato di farsi visitare all’ospedale Galliera dove era stata subito accompagnata. La ragazza con una concitata telefonata al 118, ieri pomeriggio, aveva minacciato di suicidarsi in mare per essere stata violentata. L’operatore ha tenuto in linea la ventenne e ha fatto contemporaneamente scattare l’allarme alle forze dell’ordine. In particolare i vigili del fuoco di Rapallo hanno raggiunto il piccolo borgo marinaro a bordo di una motovedetta della Capitaneria di porto partita da Santa Margherita mentre da Genova è partito il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco.