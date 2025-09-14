Sprangate alla convivente: condannato per tentato omicidio a Piacenza

Condanna a otto anni e sei mesi di reclusione, da parte del Tribunale di Piacenza, per un cittadino marocchino 27enne che il 5 ottobre del 2024 ha aggredito a sprangate la convivente 37enne, causandole fratture al cranio e al naso. La giudice Matilde Borgia - come riporta il quotidiano 'Libertà' - ha condannato l’uomo per maltrattamenti e tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, stabilendo un risarcimento di 25mila euro per la donna e 5mila per ciascuno dei due figli di 5 e 7 anni.

La coppia viveva a Castelsangiovanni, nel Piacentino: secondo quanto ricostruito dalla Procura del capoluogo emiliano, l'uomo si era già reso protagonista di ripetute violenze contro la convivente: insulti, schiaffi, pugni e una testata al volto che aveva spinto la donna a scappare di casa. Per giorni il 27enne aveva chiesto alla compagna di tornare, fino a minacciarle il suicidio il 5 ottobre. La donna si convinse a rientrare, ma era una trappola.