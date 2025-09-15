A scuola senza cellulare, per gli studenti "è giusto così". Ma per qualcuno "bastava il buon senso"

"Giusto così, alla fine, non servono per fare lezione": c'è approvazione tra studentesse e studenti di Perugia sulla nuova norma che vieta l’uso del cellulare in classe. C'è comunque una minoranza, chi esprime un parere diverso. «Si potrebbero anche usare se utilizzando buon senso, insieme ai prof, per fare attività didattica» dicono rispondendo all’ANSA. Molti degli studenti al primo anno di superiore, sono stati accompagnati dai genitori e pure da loro c'è apprezzamento per la novità.

«Più che favorevoli, i cellulari vanno bene nel resto della giornata, ma di certo non a scuola» dice un papà che ha appena salutato la figlia all’ingresso del liceo Alessi. Nel vicino Itet Capitini, il preside Silvio Improta, spiega che i cellulari resteranno in custodia direttamente ai ragazzi. Una scelta legata in parte a questioni logistiche, visto l'impegno che avrebbe comportato il ritiro di numerosi dispositivi, ma anche «per responsabilizzare gli studenti». «Per loro sarà difficile, ma devono riuscirci», aggiunge. In Umbria il primo giorno di scuola ha coinciso con la giornata di sciopero del trasporto pubblico locale. A Perugia la fascia garantita, che ha coperto l’orario 6-9, ha evitato disagi per l’ingresso a scuola.