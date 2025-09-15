Agrigento Capitale della Cultura, per la Corte dei Conti è un flop

La mostra Banksy-Humanity Colletion era la ciliegina sulla torta. Ad Agrigento sarebbero dovute arrivare 200 opere di uno degli artisti che suscitano insieme ammirazione e curiosità. E anche grazie a questo evento il Comune si era aggiudicato la gara per diventare Capitale italiana della cultura battendo Assisi, Orvieto e Spoleto. Ma a tre mesi o poco più dal momento in cui la città dovrà cedere la sua corona a L’Aquila di questo evento non c’è traccia. A gennaio, quando tutto aveva già avuto inizio con l’inaugurazione affidata al Presidente Mattarella, si era ancora fermi ai sopralluoghi per trovare la sede e agli incontri con le associazioni che dovevano collaborare alla gestione dell’esposizione. E fino a luglio non si sono registrati passi avanti.

Alla fondazione che gestisce Agrigento capitale della cultura confidano sul fatto che la mostra possa essere inaugurata il 18 dicembre, a 13 giorni dalla fine formale dell’anno in cui la fascia è assegnata alla città della Valle dei Templi. Ma ciò non è bastato a convincere la Corte dei Conti del fatto che tutto è sotto controllo e si stia svolgendo nel rispetto delle regole. Anche perché sui 44 eventi e progetti che avevano legittimato la vittoria di Agrigento ben 10 sono fermi al palo. E fra questi ci sono altri appuntamenti chiave del cartellone come il Giardino della pace di Gilbert Fillinger a Caltabellotta e la Silent Room dell’artista libanese Nathalie Harb che prevedeva la costruzione di una struttura immersa nell’acqua.

Per questo motivo la sezione di Controllo della magistratura contabile, guidata da Salvatore Pilato ha formalizzato ben 11 rilievi (anticipati ieri dalla Tgr Rai) al termine di una indagine di mesi sulla gestione dei finanziamenti e delle attività di Agrigento capitale della cultura.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale