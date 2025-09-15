Il mea culpa della Chiesa sugli abusi, Papa Leone: "Oggi ci inginocchiamo davanti alle vittime"

«Il dolore non generi violenza» che «non è l’ultima parola, perché vinta dall’amore che sa perdonare», anche se «la violenza patita non può essere cancellata». Lo dice papa Leone al Giubileo della Consolazione in cui aggiunge: «Anche a voi, fratelli e sorelle che avete subito l'ingiustizia e la violenza dell’abuso, Maria ripete oggi: «Io sono tua madre». E nessuno può togliere questo dono personale offerto a ciascuno. E la Chiesa, di cui alcuni membri purtroppo vi hanno ferito, oggi si inginocchia insieme a voi davanti alla Madre. Che tutti possiamo imparare da lei a custodire i più piccoli e fragili con tenerezza!».