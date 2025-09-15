Il suicidio del quattordicenne, la rabbia della mamma: "Mio figlio era un perseguitato, al funerale è venuto solo un compagno"

La Procura di Cassino ha aperto un’inchiesta, l’ipotesi di reato è istigazione al suicidio. I carabinieri stanno rileggendo alcune denunce per bullismo presentate dai genitori del giovane quando questi frequentava la scuola media. Episodi che convinsero la famiglia a iscriverlo in un altro istituto, a Castelforte, e stanno ricostruendo anche le ultime ore del quindicenne, con particolare attenzione alla serata precedente. Sono stati sequestrati i telefonini del ragazzo e quelli di alcuni compagni di scuola per tracciare una cronologia dei messaggi. In particolare, nella chat di classe, il ragazzo avrebbe scritto un messaggio che oggi è sotto la lente degli inquirenti, in cui chiedeva agli amici di «conservargli un posto in prima fila».

E i genitori di Paolo, il 15enne morto suicida pochi giorni fa, hanno rotto il silenzio ed hanno denunciato la grave situazione che pesava sul ragazzo. Alcuni anni fa segnalarono gli episodi ma i servizi sociali non furono mai attivati. “Mio figlio era un perseguitato, al funerale è venuto solo un compagno. Ora voglio giustizia”, sono le parole della madre di Paolo.

Tutto inizia cinque anni fa, con una denuncia ai carabinieri di Santi Cosma e Damiano presentata dalla famiglia mentre il bambino, Paolo, frequentava ancora la quinta elementare all’istituto “Guido Rossi”. Dopo la prima denuncia, Paolo viene trasferito all’istituto comprensivo “Alfredo Fusco” nel vicino comune di Castelforte. Qui, raccontano i familiari, gli episodi di esclusione e derisione non si fermano. Alle superiori il ragazzo si iscrive al “Pacinotti”, sede distaccata di Santi Cosma e Damiano dell’Iis di Fondi: anche lì la famiglia sostiene di aver continuato a segnalare. Ogni passaggio lascia traccia: verbali firmati, mail, note interne.