Lutto nel mondo del giornalismo sportivo, muore a 79 Franco Ligas

Si è spento a 79 anni Franco Ligas, giornalista e telecronista sportivo che ha accompagnato per quasi tre decenni le emozioni degli appassionati. Nato a Oristano e legato, secondo molti, al tifo per il Cagliari, Ligas aveva iniziato la sua carriera nel 1976 con un’intervista a Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli reduci dal trionfo in Coppa Davis.

Dal 1984 il suo percorso professionale si intrecciò con Mediaset, dove divenne una delle voci più riconoscibili del panorama televisivo. Raccontò le magie di Maradona con la maglia del Napoli, le grandi sfide di Champions League, seguì a lungo la Fiorentina e prestò la sua telecronaca a molte discipline, dal calcio alla boxe, dall’ippica al basket, fino al ciclismo.

Con il suo stile inconfondibile, Ligas ha lasciato un segno indelebile nella memoria di chi, attraverso la sua voce, ha vissuto momenti indimenticabili di sport.