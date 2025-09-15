Omicidio della vigilessa: "Il contratto di sottomissione con Sofia era un gioco. L'errore è mio, ma non l’ho uccisa intenzionalmente"

«Io e Sofia ci siamo mandati tanti messaggi a sfondo sessuale, foto, immagini e anche link. Tutto nasceva dalla passione di Sofia per un film che l’aveva colpita, ma che io non ho visto, ovvero "Cinquanta sfumature di grigio". Una sola volta Sofia prenotò una stanza in un locale che riproduceva fedelmente una location del film, ma poi non ci siamo andati, lei ha disdetto».

Incalzato dalle domande dell’avvocato di parte civile, Andrea Speranzoni, l’ex comandante della polizia municipale di Anzola, Giampiero Gualandi, 62 anni, torna a parlare in aula del rapporto intimo tra lui e la vigilessa 33enne, uccisa il 16 maggio del 2024 da un colpo partito dalla pistola di ordinanza dell’uomo, mentre si trovavano nel suo ufficio, al comando dei vigili urbani.

L’atteggiamento di Gualandi, imputato per omicidio volontario aggravato (dai futili motivi e dal legame affettivo), è come sempre pacato, la sua voce non cambia mai tono. I genitori di Sofia, presenti anche oggi in aula, non smettono di guardarlo nemmeno un secondo. Per la difesa dell’imputato si è trattato di un colpo esploso accidentalmente durante una colluttazione, mentre per la Procura Gualandi ha ucciso Stefani intenzionalmente.