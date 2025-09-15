Parma, Chiara Petrolini esce dall'aula quando al processo mostrano la foto di un neonato morto

Quando nell’aula della Corte di assise di Parma è stata mostrata la foto scattata dal 118 del neonato trovato morto nella casa di Vignale di Traversetolo il 9 agosto 2024, l’imputata, Chiara Petrolini, 22 anni, madre del bambino, ha chiesto di uscire. Lo ha chiesto il suo difensore, avvocato Nicola Tria, mentre era da poco iniziata la deposizione del maresciallo della stazione del paese, Carlo Salvatore Perri, il primo a intervenire sul posto. L’imputata, ai domiciliari da circa un anno per duplice omicidio dei suoi figli neonati, si è quindi allontanata.Anche l’ex fidanzato di Chiara Petrolini, Samuel Granelli, alla vista delle immagini ha chiesto, in seguito, di uscire dall’aula dove si celebra il processo alla 22enne che, attualmente, si trova agli arresti domiciliari.

Il maresciallo dei carabinieri si commuove

Il maresciallo Carlo Salvatore Perri, in servizio alla stazione di Traversetolo, si è commosso all’inizio della testimonianza in aula in Corte di assise a Parma, quando ha raccontato del ritrovamento di un neonato, il 9 agosto 2024, nel giardino della casa di Vignale. «Vidi questo corpicino - ha detto rispondendo alle domande della pm Francesca Arienti - e le dico ho difficoltà, essendo padre, in quel momento non sono stato bene». Perri fu uno dei primi ad intervenire nella casa dove vive l'imputata, Chiara Petrolini, con la famiglia e dove si trova tuttora ai domiciliari. Quando venne trovato il corpo del neonato la famiglia era all’estero. In seguito, col proseguire delle indagini, venne trovato un secondo corpo, circa un mese dopo, di un bambino partorito sempre dalla 22enne un anno e mezzo prima. Secondo l’accusa la ragazza li ha uccisi entrambi, appena nati.