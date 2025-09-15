Paura a Carini, giovane accoltellato in piazza. La mamma: "Gente che cammina armata, non conosce nessuna dignità"

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Un giovane è stato accoltellato a Carini al braccio e al petto nel corso di una lite nata per futili motivi, ieri a Mezzogiorno. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato il ferito in ospedale a Partinico per essere medicato. L'aggressore, che era sotto l’effetto di alcool è stato denunciato.

«Per futili motivi hanno accoltellato mio figlio - scrive Mary Giammona, giornalista di TeleJato su Fb, - nel braccio e nel petto. Ho visto il sangue che copriva il corpo di mio figlio, ma nessuno è stato trattenuto per tentativo di omicidio. Questa gente cammina armata, non ha nulla da perdere, perché non conosce nessuna dignità».

