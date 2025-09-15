Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Reggio Emilia, 41enne muore dopo essere stato fermato con il taser dalla polizia: indaga la Procura

Un 41enne è morto all’ospedale di Reggio Emilia dopo essere stato fermato col taser dalla polizia. Dalle prime ricostruzioni l’uomo, noto alle forze dell’ordine e pluripregiudicato, avrebbe dato in escandescenze nella frazione di Massenzatico e gli agenti sarebbero intervenuti usando la pistola elettrica per fermarlo. E' avvenuto intorno alle 5.30. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo del 118: l’uomo è morto poco dopo al Santa Maria Nuova. Sono in corso indagini, da parte della stessa polizia e coordinate dalla Procura di Reggio Emilia. In corso accertamenti da parte della polizia scientifica.

