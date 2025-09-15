STM, confermato l’investimento di 5 miliardi per il polo di Catania

Il polo catanese della STMicroelectronics sarà ancora più strategico in un’ottica internazionale. Lo scenario è emerso durante il confronto a Roma sulle prospettive della multinazionale. Durante il tavolo sono stati approfonditi i dettagli dell’investimento da 5 miliardi, di cui 2 da parte dello Stato italiano, previsto per il sito di Catania, che punta a divenire uno dei poli strategici per la microelettronica in Europa. A riguardo il ministro ha ribadito come il territorio può e deve diventare il polo europeo del carburo di silicio, una tecnologia cruciale per transizione energetica e mobilità elettrica. Urso ha inoltre sottolineato come il suo ministero sta lavorando con Regione ed enti locali per superare le ultime criticità legate all’approvvigionamento idrico e alla gestione delle acque, fattori importanti per assicurare le condizioni per attuare l’investimento così come approvato dalla Commissione europea.

L’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, era presente al ministero delle Imprese e del Made in Italy: «La Sicilia è stata protagonista di questo percorso, con i 300 milioni di fondi Step già deliberati, per sostenere lo sviluppo della sede di Catania, cuore strategico della multinazionale europea dei semiconduttori – dice Tamajo – . Si tratta di un passo fondamentale per il rilancio industriale e l’innovazione tecnologica del nostro territorio. La Regione continuerà a fare la propria parte per accompagnare questo progetto storico, che significa crescita, occupazione e nuove opportunità per i nostri giovani».

Il ministro Urso, ha anche accolto con favore l’annuncio dell’azienda «di rinunciare agli esuberi ad Agrate e di presentare un piano industriale di rilancio dello stabilimento: è un passo in avanti e nella giusta direzione, che riconosce il valore dei lavoratori e del sito produttivo. Ora avanti, insieme, in un percorso condiviso per il rilancio del polo lombardo». All’incontro erano presenti il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, i rappresentanti della Regione Lombardia, della Regione Sicilia e delle organizzazioni sindacali.

Nel corso della riunione - la terza dopo quelle del 10 aprile e del 28 luglio scorsi - il ministro ha evidenziato come il Mimit, con le parti coinvolte, inizierà ora a lavorare per siglare un accordo di programma per il sito lombardo. Un impegno volto ad accompagnare gli impegni assunti dall’azienda su investimenti e garanzie occupazionali fino al 2032 che vada in parallelo all’iter di approvazione a Bruxelles del Chips Act 2.0.

A riguardo, Urso, evidenziando l’andamento instabile del mercato dei semiconduttori - condizionato dalla scarsità di materie prime , dalle tensioni nei rapporti transatlantici e dalle strategie della Cina - ha sottolineato che l’Italia ha chiesto alla Commissione Ue un piano ambizioso per rafforzare l’intera filiera dei semiconduttori chiedendo risorse adeguate, procedure rapide e sostegno a startup, scale-up e linee pilota.