Suona oggi la prima campanella in Sicilia, si torna in classe a lezione di futuro

Suona ufficialmente stamattina la prima campanella per la scuola siciliana in linea con quanto indicato dal calendario regionale.

A Messina già nei giorni scorsi, in maniera scaglionata, molti istituti superiori hanno dato il via alle lezioni, per la primaria e la secondaria di primo grado oggi si torna fra i banchi; la conclusione delle attività didattiche è invece prevista per martedì 9 giugno 2026.

E se sul fronte dell’edilizia si preannunciano mesi movimentati, su quello didattico i docenti sono pronti a guidare al meglio alunne e alunni nel percorso di formazione. Sarà il rinnovato plesso Paino dell’Istituto comprensivo Paino Gravitelli diretto da Domizia Arrigo a ospitare la cerimonia inaugurale alla presenza del provveditore Leon Zingales, della prefetta Cosima Di Stani e del sindaco Federico Basile: “Semi di legalità... radici di sapere” il tema che accompagnerà la comunità scolastica messinese per tutto l’anno. Già nei giorni scorsi il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale aveva condiviso un messaggio augurale per docenti, dirigenti, personale scolastico, studentesse e studenti: a loro soprattutto Zingales ha raccomandato di “sognare in grande, lavorando per trasformare i sogni in realtà”, cogliendo l’opportunità che la scuola offre per “scoprire nuovi talenti, fare amicizie e costruire il futuro”. Per il comprensivo Boer Verona Trento l’inizio dell’anno scolastico 2025/26 coincide con il giorno dell’ultimo saluto a Francesco Pantano, morto sabato scorso nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico dove era stato ricoverato a causa della caduta dal monopattino, il 5 settembre scorso, sulla rotatoria di viale Giostra. Grande dolore per la comunità della scuola di via 24 maggio, dove il ragazzo proprio oggi avrebbe iniziato l’ultimo anno delle medie. I funerali si svolgeranno oggi alle 15,30 nella chiesa di San Francesco all’Immacolata sul viale Boccetta.

Complessivamente il calendario siciliano prevede 206 giorni di lezione per la scuola primaria e secondaria, ma questo numero potrebbe ridursi a 205 giorni qualora la festività del santo patrono della località in cui ha sede l’istituto cada durante il periodo di attività didattica. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia il termine è posticipato al 30 giugno 2026. Le vacanze natalizie avranno inizio martedì 23 dicembre 2025 e si protrarranno fino a mercoledì 7 gennaio 2026; quelle pasquali sono invece fissate da giovedì 2 a martedì 7 aprile 2026. Una specificità del calendario scolastico siciliano riguarda il 15 maggio, giorno della festa dell’Autonomia Siciliana: contrariamente ad altre festività, in questa data le lezioni si svolgeranno regolarmente, ma le istituzioni scolastiche sono chiamate a organizzare momenti di approfondimento dedicati allo Statuto della Regione Siciliana, alla sua storia e all’identità regionale. L’obiettivo primario di questa iniziativa è promuovere la conoscenza del significato e delle implicazioni culturali e storiche dell’autonomia regionale.