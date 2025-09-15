Uccise moglie e figliastra, in appello da 30 anni all'ergastolo: riformata la sentenza sulla «comprensibilità umana dei motivi»

Merita l’ergastolo con un anno di isolamento diurno e non 30 anni il doppio femminicidio commesso dal 73enne Salvatore Montefusco, che il 13 giugno 2022 uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir, 47 anni e la figlia della donna, Renata, 22, nella loro casa di Cavazzona di Castelfranco Emilia (Modena).

E’ la decisione dei giudici della Corte di assise di appello di Bologna che hanno riformato la sentenza di primo grado con il discusso passaggio sulla «comprensibilità umana» dei motivi che avevano spinto l’imputato ad agire e che aveva portato ad un’attenuazione della pena. Accolta dunque l’impugnazione presentata dalla Procura di Modena, firmata dal procuratore Luca Masini e dall’ex procuratore aggiunto Giuseppe Di Giorgio, ora procuratore per i minorenni che ha sostenuto l’accusa in aula con la sostituta pg Rossella Poggioli.

«La famiglia di Gabriela e Renata esprime una grandissima soddisfazione per l’ergastolo comminato.

E’ stato dunque riconosciuto che la concessione delle attenuanti generiche era assolutamente sbagliata, è stato dunque eliminato il giudizio di bilanciamento con le aggravanti», ha detto l’avvocato Barbara Iannuccelli, per i parenti delle vittime.