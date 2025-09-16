Blitz pro Pal all'Ateneo di Pisa, preso a calci il prof Rino Casella: "Mi accusano di essere sionista"

Una ventina di studenti pro Pal, affiliati ai collettivi universitari di sinistra, hanno interrotto stamani una lezione al dipartimento di scienze politiche dell’Università di Pisa. E in pochi istanti quella che doveva essere poco più che un’azione dimostrativa per Gaza è diventata un’aggressione fisica ad un docente che aveva tentato di fermare i manifestanti. "Mi accusano di essere sionista - racconta Rino Casella, professore associato di diritto costituzionale comparato - solo perché ho sempre detto che non sono un pro Pal".
La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha annunciato che «se dovesse succedere nuovamente, il ministero valuterà la possibilità di costituirsi parte civile contro le aggressioni, perché l’università è inclusività, apertura, democrazia, mai violenza». Il docente che ha presentato denuncia ha aggiunto: «Nessuno degli oltre 200 studenti che stavano assistendo alla mia lezione ha solidarizzato con queste persone e quando uno studente tentato di strappare loro di mano la bandiera palestinese sono partite le botte, mi sono messo a fargli da scudo ma sia il ragazzo che io abbiamo subito calci e pugni. Al pronto soccorso hanno stilato un referto di 7 giorni».
Solidarietà al docente è stata subito espressa dal rettore Riccardo Zucchi che ha anche rivendicato «la bontà delle scelte fatte nei mesi scorsi dall’Ateneo che ha deciso di dire no a qualunque ricerca scientifica che possa avere scopi militari e manifestato solidarietà al popolo palestinese vittima di qualcosa che somiglia molto a una pulizia etnica: detto questo ogni forma di violenza è inaccettabile ed è violenza anche interrompere una lezione, tanto di più quando si sfocia nelle aggressioni fisiche».
Immediate le reazioni politiche con condanna bipartisan, dal vicepremier e ministro leghista Matteo Salvini al capogruppo Fdi alla Camera Galeazzo Bignami fino alla vicepresidente dei deputati Pd Simona Bonafè. Il ministro dell’Università Anna Maria Bernini ha anche telefonato al rettore, allo stesso Casella, e al prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro. «Le Università - afferma Bernini - non sono zone franche dove è consentito interrompere lezioni o aggredire professori.
Quanto accaduto è intollerabile per una società che si riconosce nei valori della democrazia e irricevibile per una comunità accademica, come quella pisana e italiana tutta, aperta, libera e inclusiva». Per Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, «quel che è successo all’Università di Pisa è proprio l’escalation che da tempo temevamo, deriva della violenza già lungamente tollerata, un appiattimento sulla narrativa propagandistica di Hamas. Così si continua a legittimare il terrorismo».
I giovani ebrei parlano di un "attacco alla libertà accademica ella sicurezza della comunità universitaria» e ricordano «la cacciata dal Campus dell’ateneo di Torino dei rappresentanti dell’Ugei», i giovani della comunità ebraica. Intanto gli atenei prendono posizione sulle possibili collaborazioni con istituzioni direttamente coinvolte nella guerra a Gaza. Il Senato accademico della Statale di Milano ha approvato una mozione con la quale stabilisce di astenersi dal procedere «a nuove stipule con università e istituzioni che siano direttamente o indirettamente implicati nelle violazioni attualmente in essere» a Gaza.
Anche l’Università di Firenze ha votato una mozione con cui si impegna a valutare «gli accordi con università, enti e istituzioni israeliane e mantenere solo quelli che non contribuiscano al mantenimento dell’occupazione illegale del Territorio Palestinese e al perpetrarsi delle gravissime violazioni del diritto internazionale». Il Politecnico di Torino invece, ha deciso di interrompere ogni rapporto con Pini Zorea, docente dell’università israeliana di Braude e lettore di un corso di dottorato, dopo aver appreso che il professor aveva difeso durante la lezione l’Idf definendolo "l'esercito più pulito al mondo».
