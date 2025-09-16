Blitz pro Pal all'Ateneo di Pisa, preso a calci il prof Rino Casella: "Mi accusano di essere sionista"

Una ventina di studenti pro Pal, affiliati ai collettivi universitari di sinistra, hanno interrotto stamani una lezione al dipartimento di scienze politiche dell’Università di Pisa. E in pochi istanti quella che doveva essere poco più che un’azione dimostrativa per Gaza è diventata un’aggressione fisica ad un docente che aveva tentato di fermare i manifestanti. "Mi accusano di essere sionista - racconta Rino Casella, professore associato di diritto costituzionale comparato - solo perché ho sempre detto che non sono un pro Pal".

La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha annunciato che «se dovesse succedere nuovamente, il ministero valuterà la possibilità di costituirsi parte civile contro le aggressioni, perché l’università è inclusività, apertura, democrazia, mai violenza». Il docente che ha presentato denuncia ha aggiunto: «Nessuno degli oltre 200 studenti che stavano assistendo alla mia lezione ha solidarizzato con queste persone e quando uno studente tentato di strappare loro di mano la bandiera palestinese sono partite le botte, mi sono messo a fargli da scudo ma sia il ragazzo che io abbiamo subito calci e pugni. Al pronto soccorso hanno stilato un referto di 7 giorni».