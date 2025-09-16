Droga, tre arresti allo Zen 2 a Palermo per spaccio di cocaina: in manette anche un minorenne

Tre persone, tra cui due giovanissimi sono state arrestate in flagranza di reato a Palermo per spaccio di droga. I carabinieri della Stazione di San Filippo Neri le hanno fermate nel quartiere «Zen 2": si tratta di un 17enne, un 18enne e 31enne. Il primo arresto ha interessato il minorenne che, è stato notato dai militari mentre cedeva un involucro argentato in via Alberto Braglia. Immediatamente bloccato e perquisito, il ragazzo è stato trovato in possesso della somma di 260 euro, probabilmente provento dello spaccio. Successive ricerche hanno fatto trovare in un pozzetto 17 dosi di cocaina. Il ragazzo è stato trasferito presso il locale l’'Istituto Penale per Minorenni «Malaspina».

Il 18enne è stato arrestato dopo che i Carabinieri in via Agesia di Siracusa lo hanno notato durante alcune cessioni di stupefacente: nelle tasche dei pantaloni aveva 19 dosi di cocaina. Analogamente in via Costante Girardengo, il 31enne è stato colto sul fatto mentre cedeva droga a diversi 'clientì: in un contenitore di metallo aveva diverse dosi di cocaina e hashish. I militari hanno sequestrato a carico di ignoti, 100 grammi di cocaina e 3 panetti di hashish del peso totale di 300 grammi nascosti all’interno di un foro ricavato su un muro in un sottoscala e in una box abusivo.