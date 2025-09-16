Il diacono Alessandro Frateschi accusato di abusi sessuali su cinque minori, il Papa gli toglie lo stato clericale

Questa mattina, presso il carcere di Latina, è stato notificato al diacono permanente Alessandro Frateschi il decreto di dimissione dallo stato clericale per decisione diretta di Papa Leone XIV. Questo decreto di condanna non è appellabile. Lo comunica la diocesi di Latina. Il chierico era accusato di aver commesso abusi sessuali a danno di cinque minori, in un periodo compreso tra il 2018 e gennaio 2023.

Nel caso specifico il Dicastero per la Dottrina della Fede, competente in materia, «vista la gravità e il manifesto compimento dei delitti da lui commessi ha deciso di deferire la decisione direttamente al Sommo Pontefice».

La decisione relativa al diacono di Latina sarebbe la prima di Papa Leone in materia di abusi, o comunque è la prima che sia stata ufficialmente resa nota. Il chierico, che è stato dimesso dallo stato clericale, era accusato di aver commesso abusi sessuali a danno di cinque minori, in un periodo compreso tra il 2018 e gennaio 2023. In particolare, tre giovani erano suoi alunni presso un istituto superiore di Latina, dove Alessandro Frateschi aveva un incarico annuale come insegnante di religione cattolica; un minore gli era stato dato in affidamento mentre il quinto ragazzo è il figlio di amici di famiglia. A riferirlo è la diocesi di Latina.