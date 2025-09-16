Marijuana "liquida", scoperte 50 bottiglie di liquore verde: 24enne ai domiciliari a Napoli

Un digestivo "stupefacente". E’ quello trovato in un blitz dei carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia nell’abitazione di un ragazzo di 24 anni di Sant'Antonio Abate, nel Napoletano. Durante la perquisizione, trovato un barattolo di latte per neonati con 126 grammi di marijuana, circa mille euro in banconote di vario taglio, materiale per confezionamento delle dosi e per il taglio della droga.
Poi, in una scatola in salone, una cinquantina di bottigline di vetro con all’interno un liquido verdastro dall’aroma pungente ma familiare. E’ liquore alla marijuana, un infuso artigianale piuttosto inedito, magari da servire dopo cena come un limoncello. Il 24enne è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. Per lui i domiciliari, in attesa di giudizio. Sulla fetta di mercato occupata dai liquori verdi continuano le indagini.
Caricamento commenti
Commenta la notizia