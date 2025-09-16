Tragico incidente in Tanzania, morte quattro suore carmelitane: tra loro l'italiana Maria Nerina De Simone

Grave incidente in Tanzania: hanno perso la vita quattro suore missionarie tra le quali una italiana. Ieri sera, presso la missione di Mwanza, hanno perso la vita la superiora generale delle Carmelitane missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù, suor Lilian Gladson Kapongo, insieme a suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale, suor Damaris Matheka, consigliera provinciale della Provincia East Africa, suor Stellamaris Muthini, e l’autista del mezzo, di nome Bonifasi.

Le suore, conclusa la loro missione in Tanzania, stavano per far rientro in Italia quando sono rimaste vittime di un incidente con un mezzo pesante. Un’ultima suora, Paulina Crisante Mipata, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Le religiose morte nell’incidente stradale in Tanzania stavano tornando a Santa Marinella (Roma), dove è la loro sede perché la fondatrice della Congregazione, la beata Maria Crocifissa Curcio, era giunta nella cittadina costiera cento anni fa.

La vicaria generale dell’Istituto, suor Zelia da Conceiçao Dias, chiede «preghiere in questo momento di sofferenza che tocca tutta la famiglia religiosa delle Suore carmelitane».