Bimbo di tre mesi travolto da un trattore: è grave

Vista l’età e i traumi riportati, al momento è considerato troppo rischioso trasportare il bambino di tre mesi in un centro specializzato

Un bambino di tre mesi è ricoverato in prognosi riservata a seguito dei traumi riportati in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla collina di Saint-Pierre, comune a una decina di chilometri da Aosta. In base a una prima ricostruzione, il piccolo è stato travolto da un trattore in manovra. Ora è ricoverato all’ospedale Beauregard di Aosta. Sul luogo dell’incidente i carabinieri e l’elisoccorso.

Vista l’età e i traumi riportati, al momento è considerato troppo rischioso trasportare il bambino di tre mesi in un centro specializzato fuori dalla Valle d’Aosta. In base alle prime informazioni raccolte, l’incidente è avvenuto in un’azienda agricola intorno alle 17. Sono in corso accertamenti dei carabinieri del Gruppo Aosta sull'accaduto.

