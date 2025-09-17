Garlasco, il Ris deposita la consulenza in Procura: da relazione non emergerebbe il secondo omicida

Il comandante del Ris di Cagliari, Tenente Colonnello Andrea Berti, si è recato oggi in Procura a Pavia per depositare la consulenza chiesta dai pm nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi per ricostruire la scena e la dinamica del crimine. Al centro della consulenza c'è la 'bloodstain pattern analisys', la ricostruzione del delitto attraverso la lettura delle tracce di sangue repertate sulla scena del crimine. Scena riprodotta lo scorso giugno in 3D e con l’uso di droni. Al momento la relazione non è stata depositata né alle difese né alla parte civile, ma solo nel fascicolo di indagine della Procura che ipotizza che Chiara sia stata uccisa da Andrea Sempio in concorso con altre persone.

La consulenza è lunga oltre 300 pagine. Una lunga analisi - illustrata ai pm dalle 11 alle 13 dal comandante del Ris, Tenente Colonnello Andrea Berti - in cui gli specialisti dell’Arma arrivati appositamente dalla Sardegna hanno ricostruito la scena del crimine in 3D, analizzando le traiettorie delle tracce di sangue posizionando le fotografie dell’epoca. Alla consulenza del Ris dovrà essere affiancata quella della dottoressa Cristina Cattaneo incaricata dalla Procura di 'rileggere' alcuni aspetti del delitto. La professoressa dovrà stabilire l’arma del delitto, il numero di lesioni e accertare se l’omicidio sia opera di una o più persone. Le due consulenze saranno poi affiancate per avere un quadro completo.