'Ndrangheta in curva, il caso si allarga: Ferdico collabora coi pm e riapre la pista sulla rapina da 120mila euro

Ferdico , sentito a maggio dai pm di Milano e a fine luglio dagli inquirenti di Cremona, si è autoaccusato del ruolo di «basista» nell’aggressione con pistola e pestaggio avvenuta il 10 giugno 2022 fuori da un ristorante a Ripalta Cremasca ai danni di una «persona facoltosa» che conosceva. Nei verbali ha chiamato in causa anche Daniel D’Alessandro , detto «Bellebuono», arrestato in Bulgaria in un filone dell’inchiesta dei pm milanesi Paolo Storari e Sara Ombra e della Squadra mobile sul delitto dello storico capo ultrà interista Vittorio Boiocchi , ucciso a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 a Milano.

Secondo quanto emerge dagli atti, Marco Ferdico , uno degli ex capi della Curva Nord interista finito in carcere nel maxi blitz della Dda di Milano e già condannato a 8 anni, starebbe collaborando con i pm, dopo la scelta intrapresa da Andrea Beretta . Le sue dichiarazioni hanno contribuito a riaprire la vicenda di una rapina a mano armata avvenuta nel 2022 in provincia di Cremona, con un bottino di circa 120mila euro.

La tranche d’indagine è scaturita dalle dichiarazioni di Beretta, indicato come mandante, e ha portato a una misura cautelare anche nei confronti di Ferdico, che ha poi confessato. D’Alessandro, indicato come presunto esecutore materiale del delitto Boiocchi, ha scelto di non rispondere negli interrogatori.

«Oggi sono qui per chiudere tutti i capitoli aperti che mi riguardano» ha messo a verbale Ferdico davanti al pm di Cremona Francesco Messina. «In quel periodo, quello della rapina, eravamo assidui consumatori di cocaina, soprattutto io e D’Alessandro, e avevamo bisogno di denaro». Alla vittima furono sottratti un orologio di lusso e cinque bracciali d’oro, per un valore complessivo di circa 120mila euro.

Dopo i verbali di Ferdico — difeso dagli avvocati Jacopo Cappetta e Mirko Perlino — la Procura di Cremona ha chiuso le indagini per rapina aggravata a suo carico e di D’Alessandro, 30 anni, difeso dall’avvocato Daniele Barelli e indicato come «esecutore materiale». Alla vittima sarebbe stata puntata una pistola al volto e sarebbe stata picchiata, con lesioni guaribili in 16 giorni.