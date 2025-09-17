Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Paura in ospedale a Napoli, l'attore di “Mare Fuori” Artem Tkachuk dà in escandescenze e danneggia un macchinario

epa07364474 Actor Artem Tkachuk attends the press conference of 'Piranhas' (La Paranza dei Bambini) during the 69th annual Berlin Film Festival, in Berlin, Germany, 12 February 2019. The movie is presented in the Official Competition at the Berlinale that runs from 07 to 17 February. EPA/ADAM BERRY

Avrebbe danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta del pronto soccorso l'attore 25enne Artem Tkachuk, giunto oggi in forte stato di agitazione nel pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Il giovane avrebbe anche tentato di fuggire ma è stato bloccato dai carabinieri di una pattuglia mobile di zona. Per motivi ancora da chiarire, il giovane attore è stato condotto in ospedale dal 118 e, in stato di forte agitazione e avrebbe spintonato il personale sanitario e di vigilanza.

