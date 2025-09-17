Rifiuti, finanziamenti a perdere in Sicilia: Comuni indifferenti alle opportunità

Per realizzare piccoli impianti di compostaggio, da sistemare nei quartieri agevolando lo smaltimento dei rifiuti organici, la Regione aveva messo sul tavolo 15 milioni. Ma dei 390 Comuni che avrebbero potuto approfittare dell’occasione uno solo si è fatto avanti. Fotografia di un’altra chance che si sta perdendo, visto che adesso all’assessorato ai Rifiuti è partito una sorta di ultimatum ai sindaci per chiedere i fondi europei che altrimenti si rischia di restituire a Bruxelles.

È una storia-paradigma delle difficoltà della Regione di spendere i fondi comunitari e dei Comuni di conquistarli. L’assessorato ai Rifiuti, guidato dall’autonomista Francesco Colianni, ha in portafoglio 226 milioni e 741 mila euro per realizzare impianti, alternativi ai termovalorizzatori, che permettano di incentivare la differenziata. Ma dal mese di aprile tenta, senza successo, di investire i primi 45 milioni.

La prima versione del bando per i mini impianti di compostaggio di prossimità, così si chiamano, è della primavera scorsa. Il bando prevedeva una scadenza molto lontana, 15 settembre, in modo da rendere il percorso dei sindaci più facile. Ma due giorni fa in assessorato si sono accorti che è arrivata una sola domanda di partecipazione. A questo punto è scattato l’allarme rosso: è stato sospeso tutto ed è stato varato un bando bis, analogo, con una nuova larga scadenza fissata al 31 ottobre.

