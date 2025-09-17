Torino, ventenne scomparsa da lunedì: stava frequentando un ragazzo colombiano

Da due giorni non si hanno più notizie di Sofia Napolitano, ventenne torinese sparita da lunedì mattina. L’allarme è stato lanciato dalla madre, Patrizia Pignalosa, che ha diffuso la foto della figlia sui social per chiedere aiuto.

Secondo amici e parenti, dietro alla sua assenza improvvisa potrebbe celarsi una fuga sentimentale. Sofia, studentessa di lettere, da mesi era in contatto online con un ragazzo colombiano conosciuto tramite un’amica. Tre mesi fa lui è arrivato in Italia con un visto turistico e ha incontrato la famiglia. Dopo una breve frequentazione, avevano pianificato di trasferirsi insieme in Colombia, ma i genitori della giovane le avevano tolto i documenti per impedirle di partire di nascosto.

Sul giovane circolano poche informazioni e la stessa madre lo considera inaffidabile. Anche l’amica che li aveva messi in contatto aveva già interrotto i rapporti con lui. Intanto la madre sarà ospite di “Chi l’ha visto?” per dare maggiore visibilità al caso, mentre la comunità locale si è attivata: il presidente della circoscrizione 2, Luca Rolandi, ha invitato chiunque abbia notizie a rivolgersi alla famiglia o alle forze dell’ordine.